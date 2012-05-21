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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 18:23 BJT

〔亚洲橡胶〕5月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 280.0 30 -- --

* 6月 281.0 260 282.0 58

* 7月 284.7 594 283.4 34

* 8月 285.6 1316 283.7 190

* 9月 281.9 1775 280.3 211

*10月 278.7 6241 277.0 1339

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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