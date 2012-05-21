〔亚洲橡胶〕5月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

宝城期货：利多发酵，沪铝步步高升

春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。