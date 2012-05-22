(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中偏软,央行回收游资力道稍减

* 市况平稳

* 银行回补积数

* 预作月底资金准备

记者 林妙容

路透台北5月21日电---台湾银行间短率周一稳中偏软.由于央行近来冲销力道减弱,为市场稍减资金需求压力,银行趁机回补积数,以免月底资金形势紧张难觅新钱.短率在市况平稳中稍稍向下修正.

银行资金调度人士指出,市场的主要资金供应者--外商银行资金水位偏低,央行透过降低公开操作市场操作力度,以纾缓逼近月底的资金压力.由于目前缴税因素尚未提前发酵,市场暂时观望以对,将调度重点放在下周.

"央行最近好像(存单)收得比较少,"一位大型金融机构调度人士表示.

下周将正式进入缴税季的第一个月底,且本月29日及31日的存单到期量分别只有3亿及120亿台币,资金调度人士担忧届时缴税因素打乱调度,市场上没有活水挹注,因此纷纷提前调整因应.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.512%,上日在0.511%;区间在0.388-0.71%,上日在0.388-0.72%.

一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.73%,上日在0.508-0.74%.

本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

上周一(14日)开始,台湾央行维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.[ID:nST0516883]

**短票利率区间下缘成交较多**

短票方面,票券商表示,今日发票量下降,票券商库存压力不大,且包括龙头银行在内的部分行库多出余钱买票,资金调度难度下降,虽然利率区间差异不大,但以区间低档成交较多.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,与上日相同,但0.87%成交略少.

台湾央行周一共发行3,094亿台币存单,相较存单到期金额3,192亿,存单发行余额减少98亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额共9,535亿台币,本周余日依序为周二85亿、周三2,872亿、周四2,187.5亿以及周五1,198.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为578亿台币;累计超额准备转正数为332亿台币,加计前期1%的超额准备为1,104亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,盘初虽见投信赎回,但近尾盘时又有资金回流,寿险端也有余钱供应,场上供需尚称有序.

随着时序接近月底及债券密集交割,交易商调度相当谨慎,并提前安排资金落点,跨月成交利率稳于既有区间未变.不过,他们也表示,部分投信为考量月底资金需求,天期倾向落短,承作长天期交易的意愿并不高,先看稍晚公债的标售状况.

"外面风声鹤唳,大家都比较保守谨慎,"一位资金调度人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,周二将有70亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割;周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿;周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿;周五有台北富邦银行47亿金融债交割.(完)