〔马来西亚期市〕棕榈油期货因出口改善而小涨,但欧洲忧虑抑制涨幅

路透新加坡5月21日电---马来西亚棕榈油期货周一小幅上扬,因出口情况改善,但投资人仍对欧元区的不确定性感到担忧,进而限制了涨幅.

根据船货调查商的数据,马来西亚5月1-20日棕榈油出口较上月同期间增长,反映食用油需求略为改善.

棕榈油期货周五触及3,034马币(林吉特)的五个月低点,结束走势震荡的一周,市场上周因希腊政局动荡影响可能扩大的忧虑而挫跌5.5%.

"价格在近期挫跌后料将反弹.市场呈现超卖,且略为偏离基本面.需求正缓步回升,且(供应)情况仍旧紧俏,"马来西亚一本地经纪商的交易员称.

马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3小升0.1%,收在每吨3,098马币.

成交量42,462口,远高于平常的25,000口,因套期保值活动增加.

路透市场分析师王涛表示,从技术面来看,棕榈油未来一到二日料在3,019-3,136马币区间整固,之后会跌破该区间.(完)