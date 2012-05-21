〔马来西亚期市〕棕榈油期货因出口改善而小涨,但欧洲忧虑抑制涨幅

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透新加坡5月21日电---马来西亚棕榈油期货周一小幅上扬,因出口情况改善,但投资人仍对欧元区的不确定性感到担忧,进而限制了涨幅.
根据船货调查商的数据,马来西亚5月1-20日棕榈油出口较上月同期间增长,反映食用油需求略为改善.
棕榈油期货周五触及3,034马币(林吉特)的五个月低点,结束走势震荡的一周,市场上周因希腊政局动荡影响可能扩大的忧虑而挫跌5.5%.
"价格在近期挫跌后料将反弹.市场呈现超卖,且略为偏离基本面.需求正缓步回升,且(供应)情况仍旧紧俏,"马来西亚一本地经纪商的交易员称.
马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3小升0.1%,收在每吨3,098马币.
成交量42,462口,远高于平常的25,000口,因套期保值活动增加.
路透市场分析师王涛表示,从技术面来看,棕榈油未来一到二日料在3,019-3,136马币区间整固,之后会跌破该区间.(完)
--编译 王冠中;审校 丁琦
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)