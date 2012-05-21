〔标题新闻〕爱尔兰央行总裁称在接受欧盟/IMF援助18个月后公债利率仍不理想,对此"稍感失望"

全球经济：美国财长向IMF称预期会有坦白直率的汇率政策分析
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。
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路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。
* 200小时移动均线切入位在113.59，小时图一目均衡转换线切入位在113.57，基准线切入位在113.46，50/100小时移动均线切入位在113.30-31
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债