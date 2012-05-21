〔欧洲金融〕考虑退出非常规政策为时过早,但须警惕风险--ECB副总裁

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透东京5月21日电---欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示,考虑退出非常规货币政策为时过早,但必须警惕和监控其对政策稳定和投资流动构成的风险.
他在一个演讲中表示,欧洲央行或较容易解除其超宽松政策,因其资产负债表扩张,大部分是由于向金融业提供流动性所致.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。