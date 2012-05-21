〔欧洲金融〕考虑退出非常规政策为时过早,但须警惕风险--ECB副总裁

路透东京5月21日电---欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示,考虑退出非常规货币政策为时过早,但必须警惕和监控其对政策稳定和投资流动构成的风险.

他在一个演讲中表示,欧洲央行或较容易解除其超宽松政策,因其资产负债表扩张,大部分是由于向金融业提供流动性所致.(完)