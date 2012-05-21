〔东南亚股市〕多数收高,泰国股市受能源股拖累下挫

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透曼谷5月21日电---东南亚股市周一普遍收高,投资者在近期市场下滑后买入,不过对于欧债危机的担忧限制了涨幅.
越南股市.VNI收高3%,14日相对强弱指标(RSI)为41.5,从上周五的30.7反弹.若该指数低于30,表明市场超卖.
在超卖的市场中,新加坡股市温和上涨0.4%,14日相对强弱指标为25.4,上周五为22.2.
泰国股市.SETI逆市下挫1.7%,受累于能源股表现不佳,因投资者担心油市低迷对相关公司业绩产生影响.
该国权重能源股指数.SETEN下跌2.4%.
1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2790.16 11.06 +0.40 +5.43 2646.35
马来西亚 .KLSE 1538.91 6.45 +0.42 +0.53 1530.73
泰国 .SETI 1135.16 -19.28 -1.67 +10.71 1025.32
印尼 .JKSE 3940.11 -40.39 -1.01 +3.09 3821.99
菲律宾 .PSI 4954.00 74.58 +1.53 +13.31 4371.96
越南 .VNI 448.02 13.07 +3.00 +27.44 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)