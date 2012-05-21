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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 18:58 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,泰国股市受能源股拖累下挫

路透曼谷5月21日电---东南亚股市周一普遍收高,投资者在近期市场下滑后买入,不过对于欧债危机的担忧限制了涨幅.

越南股市.VNI收高3%,14日相对强弱指标(RSI)为41.5,从上周五的30.7反弹.若该指数低于30,表明市场超卖.

在超卖的市场中,新加坡股市温和上涨0.4%,14日相对强弱指标为25.4,上周五为22.2.

泰国股市.SETI逆市下挫1.7%,受累于能源股表现不佳,因投资者担心油市低迷对相关公司业绩产生影响.

该国权重能源股指数.SETEN下跌2.4%.

1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2790.16 11.06 +0.40 +5.43 2646.35

马来西亚 .KLSE 1538.91 6.45 +0.42 +0.53 1530.73

泰国 .SETI 1135.16 -19.28 -1.67 +10.71 1025.32

印尼 .JKSE 3940.11 -40.39 -1.01 +3.09 3821.99

菲律宾 .PSI 4954.00 74.58 +1.53 +13.31 4371.96

越南 .VNI 448.02 13.07 +3.00 +27.44 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 丁琦

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