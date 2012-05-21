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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 19:09 BJT

〔标题新闻〕惠誉确认中国五家大型国有商业银行的评级,并将评级展望定为稳定

* 这五家中国大型国有商业银行为:中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和交通银行

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