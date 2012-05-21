〔欧洲政经〕发行欧元区共同债券需要更紧密协调财政政策--欧盟执委会

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月22日

--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。