〔欧洲政经〕发行欧元区共同债券需要更紧密协调财政政策--欧盟执委会

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透布鲁塞尔5月21日电---欧盟执委会周一表示,欧元区国家发行任何共同债券,都需要成员国朝着财政联盟的方向努力.
欧盟执委会发言人Amadeu Altafaj说:"任何形式的共同债券发行,都需要更加紧密的财政政策协调,以及朝着财政联盟方向努力,这是先决条件."(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。