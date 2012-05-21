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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 19:29 BJT

〔欧洲政经〕发行欧元区共同债券需要更紧密协调财政政策--欧盟执委会

路透布鲁塞尔5月21日电---欧盟执委会周一表示,欧元区国家发行任何共同债券,都需要成员国朝着财政联盟的方向努力.

欧盟执委会发言人Amadeu Altafaj说:"任何形式的共同债券发行,都需要更加紧密的财政政策协调,以及朝着财政联盟方向努力,这是先决条件."(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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