〔国际油市〕亚洲馏分油利润率下滑,但越南需求坚挺

路透新加坡5月18日电---行业消息人士周一表示,亚洲中质馏分油利润率下滑,但未来数天或走强,因巴基斯坦和越南需求料坚挺.

6月柴油裂解价差下跌0.30美元,至每桶较迪拜原油升水15.87美元.航煤裂解价差下跌0.25美元,至每桶16.62美元.

业内消息人士称,在夏季需求高峰到来前,巴基斯坦国家石油公司正在寻求11万吨6月或7月交货的柴油,为其近一年来首次出现柴油需求.

越南进口商仍在寻求现货柴油,因该国唯一一家炼厂上周关闭,预计将最多停产一个月.

PV Oil和Military Petroleum Company均在寻求多达4.52万吨含硫0.25%的6月交货柴油.前者稍早寻求多达1.52万吨含硫500ppm、5月底和6月初交货的柴油.

菲律宾的需求也较坚挺.该国最大的炼油厂年产能18万桶的装置正在进行部分检修.

交易商称,科威特和巴黎料将带来更多6月航煤供应,或削弱这一过度饱和市场的溢价.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.09 0.41 0.34 120.68

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.56 0.35 0.29 120.21

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.86 0.34 0.28 121.52

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.81 0.34 0.28 122.47

6月柴油互换 GOSGSWMc1 120.55 0.35 0.29 120.20

7月柴油互换 GOSGSWMc2 120.44 0.34 0.28 120.10 (完)