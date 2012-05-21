〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差大跌14%,因供给增加而需求减弱

路透新加坡5月21日电---亚洲石脑油裂解价差周一大跌约14%,徘徊在五个半月低点每吨升水64.58美元,因供给增加但需求低迷.

但中东供给商沙特阿美和阿布扎比国家石油公司(ADNOC)分别对2012年下半年以及2012年7月-2013年6月的供给开出创纪录的卖价.

阿布扎比国家石油公司将三个级别的石脑油报价定在每吨升水28.00-29.50美元之间.沙特阿美则将五个级别的石脑油报价定在每吨升水25-33美元之间.

买家们对他们开出的价格则感到失望.

"市场低迷不仅是因为供给增多,而且炼化利润率也正在下滑,"一位交易商称.

"这是定期合约,因此未来需求转弱的因素需要纳入考量.在纸货市场,石脑油市场已处于正价差态势."

汽油裂解价差小升0.01美元,报每桶7.41美元的两日高位,因中国出口有限且巴基斯坦需求良好.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 874.50 -4.00 -0.46 878.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.83 -0.44 -0.46 95.27

97号现货汽油GL97-SIN 122.60 0.80 0.66 121.80

95号现货汽油GL95-SIN 118.80 0.85 0.72 117.95

92号现货汽油GL92-SIN 115.40 0.85 0.74 114.55

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.41 0.01 0.14 7.40 (完)