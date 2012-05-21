〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差大跌14%,因供给增加而需求减弱

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透新加坡5月21日电---亚洲石脑油裂解价差周一大跌约14%,徘徊在五个半月低点每吨升水64.58美元,因供给增加但需求低迷.
但中东供给商沙特阿美和阿布扎比国家石油公司(ADNOC)分别对2012年下半年以及2012年7月-2013年6月的供给开出创纪录的卖价.
阿布扎比国家石油公司将三个级别的石脑油报价定在每吨升水28.00-29.50美元之间.沙特阿美则将五个级别的石脑油报价定在每吨升水25-33美元之间.
买家们对他们开出的价格则感到失望.
"市场低迷不仅是因为供给增多,而且炼化利润率也正在下滑,"一位交易商称.
"这是定期合约,因此未来需求转弱的因素需要纳入考量.在纸货市场,石脑油市场已处于正价差态势."
汽油裂解价差小升0.01美元,报每桶7.41美元的两日高位,因中国出口有限且巴基斯坦需求良好.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 874.50 -4.00 -0.46 878.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.83 -0.44 -0.46 95.27
97号现货汽油GL97-SIN 122.60 0.80 0.66 121.80
95号现货汽油GL95-SIN 118.80 0.85 0.72 117.95
92号现货汽油GL92-SIN 115.40 0.85 0.74 114.55
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.41 0.01 0.14 7.40 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)