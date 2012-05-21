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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 21:45 BJT

〔美国个股〕雅虎表示阿里巴巴将在六个月内回购股份

路透5月21日电---雅虎(YHOO.O)表示:

* 将寻求与阿里巴巴进行新的合作--电话会议

* 阿里巴巴将在六个月内回购股份

* 阿里巴巴将以借债、自有现金和新增股份的形式为回购提供资金.(完)

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