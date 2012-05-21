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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 21:09 BJT

〔标题新闻〕受访22名货币市场交易商中有14名预计,明年年底前希腊不会退出欧元区--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8GL8LD]

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