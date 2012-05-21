华泰期货：沪锌重心稳步抬升，若回落可考虑逢低买入

锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)