〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,受益于中国光汇石油的买盘

路透新加坡5月21日电---亚洲燃料油市场周一走坚,受益于中国光汇石油买盘,自月初以来其总计购买了接近250万吨固定价格互换合约,推高了价格.

据路透数据,180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水上涨0.34美元,至每吨5.20美元,创下三个月高位.380-cst燃料油升水则在两日高位5.19美元.

光汇石油在实货交易窗口再度购买两笔380-cst燃料油船货,使其5月初以来380-cst燃料油的总计购买量达到54万吨.

其还购买了8万吨6月180-cst燃料油互换合约,和9万吨6月380-cst燃料油合约.

交易员表示,市场的坚挺主要是因为光汇石油和BP的多头操作,他们警惕由于下月到岸亚洲的西方船货增多,将限制上行.

海关数据显示,中国4月直馏燃料油进口较前月增长11.6%,至206万吨.

泰国炼厂Bangchak Petroleum宣布对一家日本公司的1.5万吨低硫燃料油出口遭遇不可抗力.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 659.27 5.24 0.80 654.03

现货380CST燃料油 FO380-SIN 646.17 3.63 0.56 642.54

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 653.00 6.00 0.93 647.00

380CST船用燃料油升水 6.83 2.37 53.14 4.46

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.20 0.34 7.00 4.86

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.19 0.59 12.83 4.60 (完)