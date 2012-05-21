〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,受益于中国光汇石油的买盘

《台湾重要政经日程》--2月22日-10月10日
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路透新加坡5月21日电---亚洲燃料油市场周一走坚,受益于中国光汇石油买盘,自月初以来其总计购买了接近250万吨固定价格互换合约,推高了价格.
据路透数据,180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水上涨0.34美元,至每吨5.20美元,创下三个月高位.380-cst燃料油升水则在两日高位5.19美元.
光汇石油在实货交易窗口再度购买两笔380-cst燃料油船货,使其5月初以来380-cst燃料油的总计购买量达到54万吨.
其还购买了8万吨6月180-cst燃料油互换合约,和9万吨6月380-cst燃料油合约.
交易员表示,市场的坚挺主要是因为光汇石油和BP的多头操作,他们警惕由于下月到岸亚洲的西方船货增多,将限制上行.
海关数据显示,中国4月直馏燃料油进口较前月增长11.6%,至206万吨.
泰国炼厂Bangchak Petroleum宣布对一家日本公司的1.5万吨低硫燃料油出口遭遇不可抗力.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 659.27 5.24 0.80 654.03
现货380CST燃料油 FO380-SIN 646.17 3.63 0.56 642.54
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 653.00 6.00 0.93 647.00
380CST船用燃料油升水 6.83 2.37 53.14 4.46
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.20 0.34 7.00 4.86
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.19 0.59 12.83 4.60 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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路透北京2月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
路透2月21日 - 华尔街日报(WSJ)周二引述知情人士报导称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已选择摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为该公司首次公开发行(IPO)的主办承销商。