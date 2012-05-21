〔印度卢比汇率〕央行副总裁Gokarn表示将继续采取措施稳定卢比汇价

华泰期货：沪锌重心稳步抬升，若回落可考虑逢低买入
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)
路透孟买5月21日电---印度央行副总裁Gokarn表示,将继续采取措施稳定卢比汇价.
印度央行一官员则表示:
* 正试图在该国市场补充美元流动性
* 印度央行看到卢比面临很大的贬值压力.(完)
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)
====================================================================
路透北京2月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI