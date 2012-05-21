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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 21:53 BJT

〔印度卢比汇率〕央行副总裁Gokarn表示将继续采取措施稳定卢比汇价

路透孟买5月21日电---印度央行副总裁Gokarn表示,将继续采取措施稳定卢比汇价.

印度央行一官员则表示:

* 正试图在该国市场补充美元流动性

* 印度央行看到卢比面临很大的贬值压力.(完)

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