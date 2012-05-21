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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 22:39 BJT

〔美国热股〕苹果早盘上扬,此前苹果与三星电子CEO出席专利侵权案调解

路透5月21日电---苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的执行长周一出席在美国举行的一场法院下令进行的专利侵权案调解会议.iPhone生产商苹果此前指控三星"不加改动地"照抄其部分产品.[ID:nSB1558412].

苹果周一早盘上涨1.65%,报539.20美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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