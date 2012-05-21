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市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 21:50 BJT

〔美国股市〕开盘小升,从今年以来的最差周度下跌中反弹

路透纽约5月21日电---美国股市周一开盘小幅走升,从今年以来的最差周度下跌中反弹,因为八国集团(G8)欲使希腊继续留在欧元区给予市场安慰.

道琼工业指数.DJI开盘上涨29.71点,或0.24%,至12,399.09点.标准普尔500指数.SPX涨2.73点,或0.21%,至1,297.95点,Nasdaq指数.IXIC涨4.26点或0.15%,至2,783.05点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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