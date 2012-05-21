〔美国热股〕中国批准收购谷歌收购摩托罗拉移动,两家股价盘初齐涨

《台湾重要政经日程》--2月22日-10月10日
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路透5月21日电---中国商务部周日宣布,有条件地批准谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N),从而为这起收购交易消除了最后的监管障碍.[ID:nSB1556814].
谷歌周一盘初上涨1.07%,报606.85美元.摩托罗拉移动涨2.09%,报39.97美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透北京2月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
路透2月21日 - 华尔街日报(WSJ)周二引述知情人士报导称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已选择摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为该公司首次公开发行(IPO)的主办承销商。