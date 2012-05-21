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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 22:03 BJT

〔美国热股〕中国批准收购谷歌收购摩托罗拉移动,两家股价盘初齐涨

路透5月21日电---中国商务部周日宣布,有条件地批准谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N),从而为这起收购交易消除了最后的监管障碍.[ID:nSB1556814].

谷歌周一盘初上涨1.07%,报606.85美元.摩托罗拉移动涨2.09%,报39.97美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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