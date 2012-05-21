〔美国热股〕Eaton将收购Cooper Industries,后者早盘暴涨逾26%

建信期货：中国期指主力分歧较大，预计短期或有调整需要
昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
路透5月21日电---多元化工业生产企业Eaton(ETN.N)称将以118亿美元收购电气设备生产商Cooper Industries,交易方式为现金加股票,收购溢价为29%.Eaton希望借此将其服务领域拓宽至电气设备行业.
Eaton周一早盘上涨0.99%,报42.82美元.Cooper Industries暴涨26.11%,报70.40美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
--滙丰控股 2016年全年业绩表现远逊预期，且计划今年上半年再回购总值10亿元股份，回购金额低于市场预期的25亿至30亿元，滙控股价昨应声下滑。高盛即时把滙控今年至2020年的盈利预测下调，目标价调低3%至72港元。
路透上海2月22日 - 中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技加速其全球产业布局。公司周二稍晚公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。