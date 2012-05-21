建信期货：中国期指主力分歧较大，预计短期或有调整需要
昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
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昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
--滙丰控股 2016年全年业绩表现远逊预期，且计划今年上半年再回购总值10亿元股份，回购金额低于市场预期的25亿至30亿元，滙控股价昨应声下滑。高盛即时把滙控今年至2020年的盈利预测下调，目标价调低3%至72港元。
路透上海2月22日 - 中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技加速其全球产业布局。公司周二稍晚公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。