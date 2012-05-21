《香港报摘》--信报2月22日

--滙丰控股 2016年全年业绩表现远逊预期，且计划今年上半年再回购总值10亿元股份，回购金额低于市场预期的25亿至30亿元，滙控股价昨应声下滑。高盛即时把滙控今年至2020年的盈利预测下调，目标价调低3%至72港元。