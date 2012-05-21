〔欧洲汇市〕英镑兑欧元从两周低点反弹,英国数据是关键

* 英镑脱离两周低位,因欧元反弹之势短暂

* 市场出现欧元轧空扶助推高欧元

* 欧元反弹前景仍然黯淡,英国数据是关键

路透伦敦5月21日电---英镑兑欧元周一从两周低点反弹,因欧元区前景黯淡,促使投资者重新买入英镑,但英国央行再度放宽政策的风险将令英镑涨幅受限.

稍早,欧元全线走强,因投资者削减创纪录的欧元空头头寸,推动欧元/英镑攀升至0.8089英镑的两周高位.

但对希腊可能被迫退出欧元区以及西班牙银行系统体质的担忧损及欧元.欧元/英镑可能收跌.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新报0.8065英镑,日内下跌0.2%.交易商称,在0.8090英镑处有强劲阻力,这是欧元在希腊大选结束,5月7日大幅开低后触及的水平.

英镑/欧元最近几周上扬,因投资者担心希腊政治动荡以及西班牙银行业疲弱,英镑成为相对的避风港.

但上周英国央行通胀报告的立场较预期温和,警告欧元区危机可能给英国经济增长带来风险,并为出台新一轮量化宽松政策留下可能.这削减了部分英镑需求.

英镑兑美元回落0.15%,报1.5795美元,脱离1.5840美元的日高.英镑/美元在三周前触及八个月高位1.6304美元.

市场将关注本周稍后将公布英国通胀和零售销售数据,以及英国央行5月政策会议记录,从中寻找是否会出台新刺激计划的线索.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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