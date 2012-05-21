〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为4.97

欧洲政经：希腊敦促德国放弃对希腊预算盈余目标的不合理高要求
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。
路透华盛顿5月21日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.140
中值 0.130
低值 0.115
投资 0.142
价格 99.928833
高值得标比率 91.56%
投标倍数 4.97
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,000,249,200
总投标 134,265,321,200
竞争性投标得标 25,999,789,000
非竞争性投标得标 600,460,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/05/24
到期日 2012/11/23
CUSIP码 9127956T3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。
路透上海2月21日 - 中国财政部周三将续招标三年及七年续发国债。路透调查显示，现券二级近期较为震荡，虽然资金偏紧及政策预期仍不乐观，但一级配置需求相对较为稳定，预计明日两期国债需求尚可，中标收益率预测均值分别落在2.86%和3.19%。
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。