〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.61

重温稿-《中国新债预测》三年及七年续发国债收益率预测均值2.86%和3.19%

路透上海2月21日 - 中国财政部周三将续招标三年及七年续发国债。路透调查显示，现券二级近期较为震荡，虽然资金偏紧及政策预期仍不乐观，但一级配置需求相对较为稳定，预计明日两期国债需求尚可，中标收益率预测均值分别落在2.86%和3.19%。