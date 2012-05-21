〔欧元债市〕德债持于纪录高位附近,市场静待能压低收益率的政策举措

* 德债持于纪录高位附近,G8会议未能缓解市场忧虑

* 市场等待令不断攀升的收益率回落的政策举措

路透伦敦5月21日电---德国公债价格周一持于纪录高位附近,担忧希腊可能被迫退出欧元区的投资者买入德债避险.

周五举行的八国集团(G8)峰会给市场带来的宽慰有限.G8会议对希腊留在欧元区以及抗击衰退的成长政策提供了口头支持,但并无将采取果断行动的迹象.

6月德债期货FGBLM2日内小跌7个跳动点,报143.57,部分投资者利用市场缺乏任何新负面消息的机会,在上周五触及144.06的纪录高位后锁定获利.

一项路透对货币市场交易商的调查显示,微弱多数的受访交易商认为,2013年底希腊仍将留在欧元区.

西班牙公债收益率未延续近期大涨的趋势,但仍稳居高位,这令决策者面临压力,采取新行动解决区内持续已久债务危机.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB日内上扬2个基点,报6.29%.

投资者越发关注各国央行和政府是否会采取果断行动,令市场确信继续投资欧元区较弱国家公债仍是安全之举.

短期而言,市场关注点将转向欧盟领导人周三将举行的非正式会议,会上法国总统奥朗德将力推发行欧元区共同债券的提议.(完)

--编译 母红;审校 李军

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