〔美国股市〕ADR收高,因为G8峰会支持希腊继续留在欧元区

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
路透纽约5月21日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一收升,因为八国集团(G8)领导人支持欧元区经济增长,并表示支持希腊继续留在欧元区.
八国集团领导人强调说,"迫切需要的是促进增长及就业",尽管未就可能放松财政撙节措施立场,以帮助欧元区因应债务问题给出任何暗示.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR涨1.69%,有望结束为期六日的跌势.标准普尔500指数.SPX上扬1.6%.
被视为对欧元区局势进展高度敏感的银行业股全线走升.在美挂牌交易的Lloyds Banking Group PLC(LYG.N)ADR上涨3.11%,报1.66美元,瑞士瑞士信贷(CS.N)ADR上扬1.94%,报20.01美元,德国德意志银行(DB.N)ADR攀升3.30%,报37.21美元.
另外,在美国上市的巴克莱(BCS.N)ADR上扬3.76%,报11.58美元,此前该英国银行称,其拟出售所持美国资产管理公司贝莱德(BLK.N)近20%的股份,价值61亿美元,因为全球监管趋严令这部分持股的吸引力下降.
欧洲企业ADR指数.BKEUR涨1.65%,FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报975.04点.
亚洲企业ADR指数.BKAS扬升1.53%,拉美企业ADR指数.BKLA涨2.28%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债