〔美国股市〕ADR收高,因为G8峰会支持希腊继续留在欧元区

路透纽约5月21日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一收升,因为八国集团(G8)领导人支持欧元区经济增长,并表示支持希腊继续留在欧元区.

八国集团领导人强调说,"迫切需要的是促进增长及就业",尽管未就可能放松财政撙节措施立场,以帮助欧元区因应债务问题给出任何暗示.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR涨1.69%,有望结束为期六日的跌势.标准普尔500指数.SPX上扬1.6%.

被视为对欧元区局势进展高度敏感的银行业股全线走升.在美挂牌交易的Lloyds Banking Group PLC(LYG.N)ADR上涨3.11%,报1.66美元,瑞士瑞士信贷(CS.N)ADR上扬1.94%,报20.01美元,德国德意志银行(DB.N)ADR攀升3.30%,报37.21美元.

另外,在美国上市的巴克莱(BCS.N)ADR上扬3.76%,报11.58美元,此前该英国银行称,其拟出售所持美国资产管理公司贝莱德(BLK.N)近20%的股份,价值61亿美元,因为全球监管趋严令这部分持股的吸引力下降.

欧洲企业ADR指数.BKEUR涨1.65%,FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报975.04点.

亚洲企业ADR指数.BKAS扬升1.53%,拉美企业ADR指数.BKLA涨2.28%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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