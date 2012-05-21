〔英国债市〕英债期货下滑,因投资者转回高风险资产

路透伦敦5月21日电---英国公债期货周一脱离上周五所及纪录高位,并追随德国公债走低,因为八国集团(G8)峰会使人们对希腊债务危机可能被化解燃起一些温和期待,进而投资者转回风险较高资产.

然而,英债期货日内跌幅较小,6月英债期货FLGM2仅仅下滑11个跳动点,结算价报118.70,因为投资者怀疑周末举行的G8峰会是否会在周三欧盟(EU)会议上带来切实行动.

上周五6月英债期货曾触及合约高位119.12,在这之前,评级机构大规模下调了西班牙银行业的信用评级,而且人们担忧希腊可能会退出欧元区.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR亦脱离上周五所及纪录低位1.809%,日内上涨2个基点至1.844%,其与可比德债EU10YT=RR的利差走阔约1个基点,至41个基点.

RBS策略师Andrew Roberts称,在没有进一步坏消息的情况下,该趋势可能会继续.

投资者现在关注周二公布的英国4月通胀数据和公共部门财政数据,以及周三公布的英国央行政策会议记录.

"如果(通胀)数字大幅下滑,人们肯定会更加押注,(英国央行)将扩大资产购买规模,"Lloyds策略师Vatsala Datta表示.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森上周五接受采访时表示,他上月放弃要求额外刺激措施的做法也许有点过早[ID:nSB1555652],令投资者相信央行可能祭出更多量化宽松政策.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>