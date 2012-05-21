〔欧洲股市〕结束上一周跌势收升,风险犹在

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.5%,在连跌五天后首次上升

* 上周触及五个月低位对一些投资人来说具入市吸引力

* G8会议结果缓和市场的紧张情绪,但风险犹在

路透伦敦5月21日电---欧洲股市周一反弹,因上周股市挫至五个低点后投资人认为股票廉价,且周末八国集团(G8)领袖解决金融动荡及防止欧元区解体的承诺安慰人心.

全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556784]

希腊本身亦显示会采取更温和策略的迹象,该国左翼联盟领袖Alexis Tsipras强调,他希望希腊留在欧元区,尽管要求再度磋商条款.

在欧洲危机没有升级之际,投资人承认风险犹在,但他们找到区内股市将有审慎回报的理据.欧洲股市在两个月来累计下跌12%,此跌幅超过今年的涨幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.5%,报975.04点,结束上一周的跌势,从上周触及的五个低点964.66反弹.

"欧洲股市和英国股市跌幅均相当大,所以可能已形成底部.我们认为情景不是一些人所想般糟糕,"Octopus Investments投资董事Oliver Wallin说,他开始重新买入英国和欧元区股票.

不过,整体市场人气仍谨慎,较之依赖欧洲经济体质的企业,投资人更青睐以全球市场为主导的企业及国际企业.

英国富时100指数.FTSE收升0.7%,报5,304.48点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.95%,报6,331.04点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.64%,报3,027.15点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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