〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因担心天气干燥或打压收成规模

路透5月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,交易商称因人们担心美国大平原干燥天气可能降低原先预期的大丰收的程度.

小麦期货在亚洲交易时段曾触及每蒲式耳7.22美元的八个半月高位.

美国大平原硬红冬麦种植区"未来一周至10日,将迎来非常有限的降雨,"Global Weather Monitoring气象学家John Dee称.未来一周或两周,美国作物种植带的气温料将高达华氏80-90多度.

分析师预计,周一下午即将公布的美国农业部每周报告将显示,小麦最近一周的优良率下降2个百分点,至58%.

美国农业部称,上周小麦出口检验数量为2,489.3万蒲式耳,低于之前一周的2,800.4万蒲式耳.分析师曾预计小麦检验数量约2,300-2,600万蒲式耳.

芝加哥商业交易所(CME.O)周一推行CBOT谷物合约每日交易21小时,较之前由两部分组成、17小时的交易方式有所延长.

CBOT-7月小麦期货WN2收高8-3/4美分,报每蒲式耳7.04美元.

CBOT小麦预估成交量为245,876口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]