〔金属期市〕期铜上涨1%,中国有望出台经济刺激政策提振市场

* 铜价下跌吸引逢低买盘和空头回补

* 中国有望出台政策支持经济增长,为期铜提供支撑

* 上周基金削减铜净多头部位--CFTC

* 市场关注:周二公布的美国成屋销售数据

路透纽约/伦敦5月21日电---期铜周一上扬1%,成交量温和,因受需求前景改善扶助.此前中国总理温家宝强调要把稳增长放在更加重要的位置.

"我们应正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把稳增长放在更加重要的位置."温家宝周日表示.[ID:nSB1556714].

中国总理的言论吸引了更多铜市投资者的买兴,许多投资者在上周铜价跌至四个月最低水准后已入场.

"今年中国一直在刺激经济增长.说该国将推出更多刺激举措,或将继续刺激成长将是正面信号."Adrian Day Asset Management主席Adrian Day表示.

"我们肯定在买入.我认为中国经济将不会明显放缓,以至造成铜价由当前水平大幅下跌."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高81美元,或1%,至每吨7,731美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2涨3.35美分,结算价报每磅3.5020美元,交投区间为3.4360-3.5205美元.

根据汤森路透初步数据,COMEX期铜成交量在纽约尾盘触及56,800口,较30日均值低近三分之一.

尽管本周初段反弹,但铜价本月迄今仍下跌了近8%.

"对于部分逢低买入者以及需要回补空仓的做空人士来说,当前水平具有吸引力."法国兴业银行分析师Robin Bhar称.

"市场对中国总理有关可能出台经济刺激措施的讲话作出反应.不过,中国是否会透过2008年那样的财政刺激政策,或更为激进地降息来刺激经济尚不清楚."

上周末举行的八国集团(G8)峰会上,领导人们承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力,但领导人们没有具体说明如何让希腊脱离日渐恶化的危机.[ID:nSB1556784].希腊将在6月17日迎来大选.

西班牙银行业的不稳定加剧了对希腊政治动荡蔓延的担忧,这意味着至少在希腊大选前,投资者们可能会继续寻求避险.

"与上周相比,市场的悲观情绪有所好转,但(铜价)的下一次重大变动将会偏向下行,"Capital Economic商品分析师Ross Strachan称.

若浏览铜价技术图形,请点选(link.reuters.com/sav38s)

若浏览中国商品库存图表,请点选(link.reuters.com/kug38s)

**铜库存增长**

最新伦敦金属交易所(LME)数据显示,铜库存增加3,200吨至224,375吨.韩国吸纳了多数库存的净流入.

"如果LME库存继续增加,那将会是一个关键的转折.随着库存的增加,铜价将进一步承压,"法国兴业银行的Bhar表示.

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至2012年5月15日,美国基金经理削减铜净多头部位的幅度为4月初迄今最高.

其他金属方面,期铝CMAL3收低21美元,收报每吨2,047美元.

以下为1737GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 349.85 3.00 +0.86 343.60 1.82

LME期铝 2046.00 -22.00 -1.06 2020.00 1.29

LME期铜 7730.00 80.00 +1.05 7600.00 1.71

LME期铅 1941.00 -25.00 -1.27 2035.00 -4.62

LME期镍 17185.00 360.00 +2.14 18710.00 -8.15

LME期锡 19250.00 -395.00 -2.01 19200.00 0.26

LME期锌 1905.00 10.00 +0.53 1845.00 3.25

上海期铝 16125.00 105.00 +0.66 15845.00 1.77

上海期铜 56130.00 610.00 +1.10 55360.00 1.39

上海期锌 14990.00 135.00 +0.91 14795.00 1.32

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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