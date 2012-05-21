〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收盘涨跌互现,干热天气提振12月合约

路透芝加哥5月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘涨跌互现,近月7月合约因出脱看涨套利交易而走低,新作12月合约上扬,因美国未来天气更热更干燥,可能威胁作物产量.

一农业气象学家称,美国中西部玉米和大豆种植区未来一周到10天的天气状况较正常水平干燥,中西部西北地区和大平原北部料将出现高于平均雨量的降雨.

美国农业部周一公布的上周出口检验报告显示,上周出口检验美国玉米2,330万蒲式耳,低于2,400-2,700万蒲式耳的预估.

分析师称,美国玉米播种率为95%,接近完成.今日稍后农业部将公布上周作物生长报告.

7月合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.36-1/2美元;阻力位见200日移动均线切入位6.56-1/2美元;相对强弱指标为62.

7月玉米合约CN2收跌2-1/2美分,结算价报6.33美元.

今日CBOT玉米预估成交量为248,791口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]