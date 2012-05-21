〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收盘涨跌互现,干热天气提振12月合约

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
路透芝加哥5月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘涨跌互现,近月7月合约因出脱看涨套利交易而走低,新作12月合约上扬,因美国未来天气更热更干燥,可能威胁作物产量.
一农业气象学家称,美国中西部玉米和大豆种植区未来一周到10天的天气状况较正常水平干燥,中西部西北地区和大平原北部料将出现高于平均雨量的降雨.
美国农业部周一公布的上周出口检验报告显示,上周出口检验美国玉米2,330万蒲式耳,低于2,400-2,700万蒲式耳的预估.
分析师称,美国玉米播种率为95%,接近完成.今日稍后农业部将公布上周作物生长报告.
7月合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.36-1/2美元;阻力位见200日移动均线切入位6.56-1/2美元;相对强弱指标为62.
7月玉米合约CN2收跌2-1/2美分,结算价报6.33美元.
今日CBOT玉米预估成交量为248,791口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
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