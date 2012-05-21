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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 03:11 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,本周稍晚一业界会议可能令市场交投清淡

路透5月21日电---棉花期货周一收低,分析师称因轻度投机性卖盘引发一波为期较短的反弹,令期棉合约摆脱上周触及的两年零三个月低位.

外部市场强劲未给棉花带来较大影响,此前各国领导人强调将支持经济成长,且中国表示将出台更多举措刺激经济,令全球股市反弹.

ICE-7月期棉合约CTN2收低0.47美分,报每磅77.52美分.今日交投区间在76.49-79.05美分间.

新作12月合约CTZ2下跌0.64美分,收报74.57美分,盘中在73.75-76.30美分之间交投.

Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson表示,投机客可能令棉花承压,但基本面上"没有重大消息".

7月合约保持在上周四低位76.26美分上方,但12月合约一度触及73.75美分,跌破上周四低点73.78美分,距离合约低位73美分不远.

独立分析师Mike Stevens表示,市场收盘前的交易抹平合约跌幅.

交易商称,市场未来走势很大程度上仍取决于欧元区债务危机及其对美元的影响.同时,美国大量棉花作物也拖累市场.

分析师表示,由于数位商家参加本周稍晚在丹佛举行的美国棉花商协会(American Cotton Shippers Association)会议,市场活跃程度可能会略有降低.

14日相对强弱指标(RSI)报接近29.

根据汤森路透数据,周一成交量近16,500口,较30日均值低约三分之一.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月18日,未平仓合约降至188,931口.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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