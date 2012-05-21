〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,美国天气忧虑推动远月合约领升

路透5月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一收升0.6%,远月大豆合约升幅更大,交易商说,因市场忧虑炎热和干燥天气可能限制今年美国大豆收成.

7月大豆在周五跌2.3%后收升,因多头结清头寸及出脱看涨套利交易.

大豆得到支持,因市场认为美国大平原和中西部南部地区的干燥状况可能限制种植双季大豆.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee称,美国中西部作物种植区未来一周到10天的天气状况较正常水平干燥,中西部西北地区和大平原北部料将出现高于平均雨量的降雨.

交易商预期,在2000 GMT,美国农业部(USDA)公布的作物生长报告将显示美国大豆种植率为68%,高于上周的46%.

美国农业部公布,最新一周出口检验1,268.4万蒲式耳美国大豆,低于市场预估的1,400-1,800万蒲式耳.

以驳船载运至墨西哥湾的包含运费及保险费等在内的大豆到岸价(CIF)周一持稳至上涨,受出口供应稀少支持.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五报告显示,大型投机者连续第二周降低其接近纪录水平的CBOT大豆净多头仓位.

CBOT-7月大豆期货SN2收升7-1/2美分,报14.12-1/2美元.

7月豆粕合约SMN2跌1.4美元,报每短吨416.5美元.7月豆油合约BON2升0.60美分,收报每磅50.92美分.

今日大豆预估成交量为137,622口;豆粕预估成交量为44,418口,豆油成交量为65,247口.

以下为CBOT农产品期货在1846 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 548.50 2.00 0.4% -15.2%

CBOT大豆Sc1 1393.50 12.50 0.9% 16.3%

CBOT豆粕SMc1 405.10 1.70 0.4% 30.9%

CBOT豆油BOc1 51.13 0.59 1.2% -1.8%

CBOT小麦Wc1 712.75 9.75 1.4% 9.2%

CBOT稻米RRc1 1568.00 26.50 1.7% 7.4%

EU小麦BL2H0 216.75 1.50 0.7% 7.0%

NYMEX原油期货CLc1 92.58 1.1 1.2% -6.3%

道琼工业指数.DJI 12,462 93 0.8% 2.0%

现货金XAU= 1589.66 -2.34 -0.1% 1.7%

欧元/美元EUR= 1.2778 -0.0003 0.0% -1.3%

美元指数.DXY 81.1350 -0.1570 -0.2% 1.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 1141 0 0.0% -34.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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