〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡自八个半月高位回落并收低,可可与原糖亦下跌

建信期货：中国期指主力分歧较大，预计短期或有调整需要
昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
路透纽约/伦敦5月21日电---英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周一转升为跌,稍早时曾延续涨势至八个半月高位.可可和阿拉比卡咖啡期货在清淡交投中下跌,陷入区间交易.软商品全系下滑.
原糖期货变动不大.汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB下跌0.29%.
过去两周来,罗布斯塔咖啡稳定攀升了逾12%,超过200日移动均线,并且根据14日相对强弱指标,该合约已进入2011年3月迄今最高的超买水平.
伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收低55美元,或2.5%,报每吨2,162美元,此前一度触及2011年9月5日来最高的2,237美元.
交易商称,罗布斯塔市场得到支持,因市场日益担心今年稍晚供给可能紧张、需求仍将保持强劲且库存将缩减.此外,基金增加多头仓位亦提供扶助.
罗布斯塔未平仓合约数量已超过97,000口,为八个半月最高水准,这造成该合约与ICE阿拉比卡期货市场间的套利低于每磅80美分,为2010年6月迄今最低.
洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低4美分,或2.2%,报每磅1.7515美元.
ICE-7月原糖期货SBc1跌0.09美分,或0.4%,报每磅20.38美分.
伦敦8月白糖期货LSUc1下滑1.60美元,报每吨568.70美元.
ICE可可期货在第二个内移日(inside day)中下跌,市场仍保持在近期交投区间中,并略低于100日移动均线切入位每吨2,308美元.
纽约7月可可期约CCN2下跌35美元,或1.5%,报每吨2,238美元,在2,220-2,363美元间波动已超过两周时间.伦敦7月可可期约LCCN2下滑12英镑,报每吨1,539英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
--滙丰控股 2016年全年业绩表现远逊预期，且计划今年上半年再回购总值10亿元股份，回购金额低于市场预期的25亿至30亿元，滙控股价昨应声下滑。高盛即时把滙控今年至2020年的盈利预测下调，目标价调低3%至72港元。
路透上海2月22日 - 中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技加速其全球产业布局。公司周二稍晚公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。