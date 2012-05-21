〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡自八个半月高位回落并收低,可可与原糖亦下跌

路透纽约/伦敦5月21日电---英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周一转升为跌,稍早时曾延续涨势至八个半月高位.可可和阿拉比卡咖啡期货在清淡交投中下跌,陷入区间交易.软商品全系下滑.

原糖期货变动不大.汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB下跌0.29%.

过去两周来,罗布斯塔咖啡稳定攀升了逾12%,超过200日移动均线,并且根据14日相对强弱指标,该合约已进入2011年3月迄今最高的超买水平.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收低55美元,或2.5%,报每吨2,162美元,此前一度触及2011年9月5日来最高的2,237美元.

交易商称,罗布斯塔市场得到支持,因市场日益担心今年稍晚供给可能紧张、需求仍将保持强劲且库存将缩减.此外,基金增加多头仓位亦提供扶助.

罗布斯塔未平仓合约数量已超过97,000口,为八个半月最高水准,这造成该合约与ICE阿拉比卡期货市场间的套利低于每磅80美分,为2010年6月迄今最低.

洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低4美分,或2.2%,报每磅1.7515美元.

ICE-7月原糖期货SBc1跌0.09美分,或0.4%,报每磅20.38美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1下滑1.60美元,报每吨568.70美元.

ICE可可期货在第二个内移日(inside day)中下跌,市场仍保持在近期交投区间中,并略低于100日移动均线切入位每吨2,308美元.

纽约7月可可期约CCN2下跌35美元,或1.5%,报每吨2,238美元,在2,220-2,363美元间波动已超过两周时间.伦敦7月可可期约LCCN2下滑12英镑,报每吨1,539英镑.(完)