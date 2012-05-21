〔美国债市〕指标公债价格因获利了结下跌,本周公债标售受关注

* 指标公债收益率距离至少60年低位不远

* G8领导人支持希腊留在欧元区

* 本周美国财政部将标售990亿美元两年期、五年期和七年期公债

路透纽约5月21日电---指标美国公债价格周一下滑,此前投资者对于欧债危机担忧所引发的近期涨势获利了结.本周稍晚将有990亿美元新债标售.

指标10年期美国公债收益率上周曾跌至接近至少60年来的最低水平.当时投资者等待欧洲领导人将如何应对希腊有可能退出欧元区这一问题的最新消息.

八国集团(G8)领导人在上周六的峰会上表示,支持希腊留在欧元区,并承诺以类似美国那样的刺激措施,来平衡欧洲紧缩措施.[ID:nSB1556784].

有关欧洲风险蔓延以及美国经济成长放缓的担忧造成公债连续上涨两个月,然而眼下交易商对仓位进行调整.

股市周一上涨,削弱美国公债的避险魅力,但指标公债跌幅有限,因欧洲债务问题仍备受关注.

"由于风险交易带来一些助力,股市因此上涨.尽管本周有990亿美元的新债供应,人们仍较清醒地认识到欧洲问题尚未解决,且可能需要很长时间才能解决的事实,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部门副主席Mary Ann Hurley表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌6/32,收益率(殖利率)报1.74%,高于上周五的1.72%.过去两个月以来,指标公债收益率下跌了逾60个基点,距离去年9月23日触及的至少60年来最低水准1.67%水平不远.

本周的990亿美元新债包括定于周二、周三和周四标售的两年期、五年期和七年期公债.交易商往往在公债标售前压低价格.

周四的七年期公债标售将最受关注.周五公债市场将因阵亡将士纪念日小长假周末提早收市.

七年期公债收益率US7YT=RR最新报1.16%,上周五跌至1.14%的新低.

4月进行的七年期公债得标利率为纪录低位1.35%.

多数市场人士均在考虑,尽管欧洲债务危机的未来和美国复苏步伐仍不确定,但目前处于历史低点的公债收益率是否还有很多进一步下跌的空间.

"我们认为短期内公债不会出现较大幅度的下跌--我们预计2012和2013年底时,10年期公债收益率均在2%."Capital Economics驻伦敦分析师John Higgins表示.

"如果在欧元区债务危机最终得以解决的过程中,短期内公债收益率短暂跌至当前水准之下,我们不会感到意外,"Higgins说.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+ 1/32) 0.290

五年期公债US5YT=RR 100-21/32 (+ 1/32) 0.741

10年期公债US10YT=RR 100-3/32 (- 5/32) 1.740

30年期公债US30YT=RR 103-31/32 (- 1/32) 2.803 (完)

--编译 洪曦;审校 母红

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