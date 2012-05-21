〔全球金市〕金价下跌,此前未能升穿1,600美元

* 金价升至一周半高位1,599美元后回落

* 对冲基金和基金经理削减黄金持仓

* 收于1,605美元上方对金价持续反弹至关重要--交易商

路透纽约5月21日电---金价周一下跌,盘初买盘未能提振金价升穿每盎司1,600美元,因为投资者等待有关欧元区债务危机方面更清晰的信号,所以他们对黄金仍持谨慎态度.

上周,黄金一度跌至去年12月以来最低位,然后在上周末上涨4.5%.周一盘初买盘重兴,但随后动能丧失.温和技术性卖盘出现在日高每盎司1,599美元附近,该水准为黄金一周半以来的最高位.

1910 GMT,现货金XAU=下跌0.08%,报每盎司1,590.80美元,6月美国期金GCv1结算价报每盎司1,588.70美元,较上周五下跌0.2%.

交易商称,收于每盎司1,605美元上方,将引发大量买盘,但继上周动荡交投后,大多数投资者目前仅满足于逢低买盘.

HeritageWest Futures期货分析师Ralph Preston表示,继上周在技术图表上触及三重底后,金价仍有望反弹.

上周,金价一度跌至每盎司1,527美元的今年最低位,然后上演了去年10月以来规模最大的两日连涨,因为持有空头仓位的交易商纷纷回补空仓.

交易员称,对欧元区债务危机的忧虑加剧引燃了对黄金的一些避险买需,但欧元区传来的的坏消息通过影响汇率市场,亦令黄金大大承压.

周一,黄金走势并没有追随欧元.欧元兑美元继上周末跌至四个月低位后,上演技术性反弹.

但黄金仍亦容易受到美元上涨的冲击.关键消费国--印度实货买家的黄金购买热情仍不高.

周五美国公布的数据显示,对冲基金及其他基金经理在逾一周时间里结清了逾20亿美元的美国黄金期货.

现货银XAG=下跌0.91%,报每盎司28.37美元.现货铂金(白金)XPT=上涨0.61%,报每盎司1,458.85美元.现货钯金XPD=上涨2.03%,报每盎司610.47美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李军

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