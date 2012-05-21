〔全球金市〕金价下跌,此前未能升穿1,600美元

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
* 金价升至一周半高位1,599美元后回落
* 对冲基金和基金经理削减黄金持仓
* 收于1,605美元上方对金价持续反弹至关重要--交易商
路透纽约5月21日电---金价周一下跌,盘初买盘未能提振金价升穿每盎司1,600美元,因为投资者等待有关欧元区债务危机方面更清晰的信号,所以他们对黄金仍持谨慎态度.
上周,黄金一度跌至去年12月以来最低位,然后在上周末上涨4.5%.周一盘初买盘重兴,但随后动能丧失.温和技术性卖盘出现在日高每盎司1,599美元附近,该水准为黄金一周半以来的最高位.
1910 GMT,现货金XAU=下跌0.08%,报每盎司1,590.80美元,6月美国期金GCv1结算价报每盎司1,588.70美元,较上周五下跌0.2%.
交易商称,收于每盎司1,605美元上方,将引发大量买盘,但继上周动荡交投后,大多数投资者目前仅满足于逢低买盘.
HeritageWest Futures期货分析师Ralph Preston表示,继上周在技术图表上触及三重底后,金价仍有望反弹.
上周,金价一度跌至每盎司1,527美元的今年最低位,然后上演了去年10月以来规模最大的两日连涨,因为持有空头仓位的交易商纷纷回补空仓.
交易员称,对欧元区债务危机的忧虑加剧引燃了对黄金的一些避险买需,但欧元区传来的的坏消息通过影响汇率市场,亦令黄金大大承压.
周一,黄金走势并没有追随欧元.欧元兑美元继上周末跌至四个月低位后,上演技术性反弹.
但黄金仍亦容易受到美元上涨的冲击.关键消费国--印度实货买家的黄金购买热情仍不高.
周五美国公布的数据显示,对冲基金及其他基金经理在逾一周时间里结清了逾20亿美元的美国黄金期货.
现货银XAG=下跌0.91%,报每盎司28.37美元.现货铂金(白金)XPT=上涨0.61%,报每盎司1,458.85美元.现货钯金XPD=上涨2.03%,报每盎司610.47美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李军
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--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债