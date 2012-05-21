〔美国股市〕标普500指数终结六日连跌,但Facebook重挫11%

* Facebook一度下跌近14%至盘低33美元

* Nasdaq指数录得2011年12月迄今最高单日百分比涨幅

* 全球领导人支持希腊留在欧元区,并承诺应对危机

* 道指收高1.1%,标普500指数收涨1.6%,Nasdaq指数升2.5%

路透纽约5月21日电---美国股市周一上涨逾1%,标准普尔500指数终止六日连跌,在录得近六个月最大单周跌幅后反弹.但Facebook继首演不尽人意后,于第二个交易日重挫.

科技类股.GSPT劲扬2.8%,为本日涨幅最高的板块之一,受助于苹果(AAPL.O)的强势表现.苹果股价攀升5.8%,报561.28美元,带动Nasdaq指数录得2011年12月迄今最高单日百分比涨幅.

Facebook(FB.O)周一表现低迷,急跌11%,至34.03美元,跌破38美元的发行价.

"机构投资者对于Facebook可没散户那么痴迷,所以他们套现转投其他领域并不意外,"Oakworth Capital Bank财富管理部门总监John Norris表示.

投资者关注1,300-1,290点区域,将其视为标普500的关键支撑位.上周市场曾测试该区间的低端.标普自4月底以来已下跌了7.8%.区间的底部与标普500指数的10个月移动均线相一致.

八国集团(G8)领导人表示支持希腊留在欧元区并强调其"首要任务是推动经济成长和就业"后,市场人气得以改善.希腊预计将举行大选,该国在近期大选后未能成功组建政府.

道琼工业指数.DJI收涨135.10点,或1.09%,至12,504.48点;标准普尔500指数.SPX收高20.77点,或1.6%,至1,315.99点.Nasdaq指数.IXIC劲扬68.42点,或2.46%,至2,847.21点.

中国总理温家宝周日强调要把稳增长放在更加重要的位置,显示出近期一系列经济数据暗示中国经济或在第二季进一步放缓后,政府有意采取措施.这也支撑了人气.

"近来我们一直近乎处于恐慌的状态,在股市多日下跌后,市场必然要反弹,特别是消息显示局势并未到不可收拾的地步,"Norris称.

如果主承销商摩根士丹利停止支撑Facebook(FB.O)股价,且其他承销商决定在破发前出脱该股,那么Facebook股价未来一周将会面临严峻挑战.[ID:nSB1558930].

Nasdaq OMX(NDAQ.O)称将调整首次公开发行(IPO)的交易程序,通过这些程序,金融业监管局(FINRA)将参与问题的解决,最终可能给未能以希望价格购买到股票的投资者退款.上周五Facebook新发股票交易曾受到技术问题影响.部分投资者无法确定买卖指令是否得到执行.Nasdaq OMX股价劲扬3.6%,报22.78美元,上周五曾下挫逾4%.

全球第二大家装连锁店Lowe's Cos(LOW.N)下调了财年获利展望,称传统上表现强劲的第一季末出现需求放缓.Lowe's股价大跌10.1%,报25.60美元.

雅虎(YHOO.O)股价上涨1%,报15.58美元.此前消息称阿里巴巴周一宣布将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权.阿里巴巴将强化对公司的主导权,并有条件和动力加速推动集团整体上市.[ID:nSB1557816].

在纽约证交所交易的个股中,有约83%上涨.Nasdaq中有近四分之三的个股收高.

成交量清淡.美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约67.7亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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