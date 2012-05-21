〔美国股市〕标普500指数终结六日连跌,但Facebook重挫11%

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
* Facebook一度下跌近14%至盘低33美元
* Nasdaq指数录得2011年12月迄今最高单日百分比涨幅
* 全球领导人支持希腊留在欧元区,并承诺应对危机
* 道指收高1.1%,标普500指数收涨1.6%,Nasdaq指数升2.5%
路透纽约5月21日电---美国股市周一上涨逾1%,标准普尔500指数终止六日连跌,在录得近六个月最大单周跌幅后反弹.但Facebook继首演不尽人意后,于第二个交易日重挫.
科技类股.GSPT劲扬2.8%,为本日涨幅最高的板块之一,受助于苹果(AAPL.O)的强势表现.苹果股价攀升5.8%,报561.28美元,带动Nasdaq指数录得2011年12月迄今最高单日百分比涨幅.
Facebook(FB.O)周一表现低迷,急跌11%,至34.03美元,跌破38美元的发行价.
"机构投资者对于Facebook可没散户那么痴迷,所以他们套现转投其他领域并不意外,"Oakworth Capital Bank财富管理部门总监John Norris表示.
投资者关注1,300-1,290点区域,将其视为标普500的关键支撑位.上周市场曾测试该区间的低端.标普自4月底以来已下跌了7.8%.区间的底部与标普500指数的10个月移动均线相一致.
八国集团(G8)领导人表示支持希腊留在欧元区并强调其"首要任务是推动经济成长和就业"后,市场人气得以改善.希腊预计将举行大选,该国在近期大选后未能成功组建政府.
道琼工业指数.DJI收涨135.10点,或1.09%,至12,504.48点;标准普尔500指数.SPX收高20.77点,或1.6%,至1,315.99点.Nasdaq指数.IXIC劲扬68.42点,或2.46%,至2,847.21点.
中国总理温家宝周日强调要把稳增长放在更加重要的位置,显示出近期一系列经济数据暗示中国经济或在第二季进一步放缓后,政府有意采取措施.这也支撑了人气.
"近来我们一直近乎处于恐慌的状态,在股市多日下跌后,市场必然要反弹,特别是消息显示局势并未到不可收拾的地步,"Norris称.
如果主承销商摩根士丹利停止支撑Facebook(FB.O)股价,且其他承销商决定在破发前出脱该股,那么Facebook股价未来一周将会面临严峻挑战.[ID:nSB1558930].
Nasdaq OMX(NDAQ.O)称将调整首次公开发行(IPO)的交易程序,通过这些程序,金融业监管局(FINRA)将参与问题的解决,最终可能给未能以希望价格购买到股票的投资者退款.上周五Facebook新发股票交易曾受到技术问题影响.部分投资者无法确定买卖指令是否得到执行.Nasdaq OMX股价劲扬3.6%,报22.78美元,上周五曾下挫逾4%.
全球第二大家装连锁店Lowe's Cos(LOW.N)下调了财年获利展望,称传统上表现强劲的第一季末出现需求放缓.Lowe's股价大跌10.1%,报25.60美元.
雅虎(YHOO.O)股价上涨1%,报15.58美元.此前消息称阿里巴巴周一宣布将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权.阿里巴巴将强化对公司的主导权,并有条件和动力加速推动集团整体上市.[ID:nSB1557816].
在纽约证交所交易的个股中,有约83%上涨.Nasdaq中有近四分之三的个股收高.
成交量清淡.美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约67.7亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债