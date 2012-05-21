日韩经济指标预测--5月22日-5月29日****

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
路透5月22日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月22日(二)
1500 日本央行利率决定 5月 -- 0.10%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差4,828 逆差826
出口(较上年同期) +12.7% +5.9%
进口(较上年同期) +10.2% +10.5%
5月23日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1
5月24日(四)
2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5%
5月25日(五)
暂无重要数据公布.
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84
2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.4%
2330 日本失业率 4月 -- 4.5%
求才求职比 -- 0.76
2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +10.3%
5月29日(二)
2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余31.8 (完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债