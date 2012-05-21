〔货币市场〕美国短债标售吸引强劲买需,欧元区拆借利率降至两年低点

重温稿-《中国新债预测》三年及七年续发国债收益率预测均值2.86%和3.19%
路透上海2月21日 - 中国财政部周三将续招标三年及七年续发国债。路透调查显示，现券二级近期较为震荡，虽然资金偏紧及政策预期仍不乐观，但一级配置需求相对较为稳定，预计明日两期国债需求尚可，中标收益率预测均值分别落在2.86%和3.19%。
路透纽约5月21日电---美国周一进行的短期公债一周例行标售吸引了强劲需求,标售截止时的投标价格高于市场价格;而欧元区指标拆借利率降至两年低点,衡量交易对手风险的指标趋稳.
美国财政部标售300亿美元三个月期国库券的得标利率为0.085%,另外270亿美元六个月期国库券得标利率为0.14%.
三个月期与六个月期国库券收益率(殖利率)仍非常低,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)料至少在2014年底之前维持隔夜联邦基金利率在近零水准.
尽管得标利率很低,但三个月期和六个月期国库券标售的投标倍数分别为4.61和4.97.交易商获得了77.8%的三个月券和73.5%的六个月券.
"投资机构(buyside)本周整体上离场观望,但标售的(三个月期国库券)收益率较市场水平低0.5个基点,为连续第六周出现这种情况."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示.
六个月券标售得标利率0.14%亦较市场水平低0.5个基点.
欧元区指标三个月期银行拆借利率周一跌至两年低点,因欧洲央行(ECB)挹注三年期流动性举措继续发挥影响.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周一跌至0.682%,上周五报0.684%.六个月期EuriborEURIBOR6MD=从0.972%降至0.969%.
分析师称,市场人士正在观望,欧洲央行是否将在6月政策会议上暗示出台进一步的货币宽松举措.
希腊下个月的大选亦成为关注焦点.若支持纾困的党派未能赢得多数,将令市场益发猜测,该国恐将无钱可用,最终不得不脱离欧元区.
三个月期Libor与隔夜利率交换(OIS)EUR3MFSR=EUREON3M=的利差在3月初到4月初期间,从55个基点下降至30个基点左右,由于市场对欧元区的信心改善.
但此后该利差停止收窄,在过去两周保持在30个基点左右,因为对希腊财政状况的担忧,以及围绕希腊可能脱离欧元区的臆测,令欧元区紧张形势重现.
西班牙银行体系以及该国不断恶化的财政状况令投资者担忧,导致目前10年期西班牙公债收益率超过6%.
五年期西班牙债券信用违约互换在过去一个月间大涨54个基点,达556个基点.
指标三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=定盘报0.46685%.自4月初以来,该利率定盘水准一直保持在47个基点左右.
两年期欧元/美元交叉汇率基差互换EURCBS2Y=ICAP利差从周五的73.5个基点降至72.5基点,但仍高于两周前大约60个基点的水平,且仅略低于1月中旬以来的高位.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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