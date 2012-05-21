澳新经济指标预测--5月22日-5月29日****

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
路透5月22日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周----------------------------------
5月22日(二)
暂无重要数据
5月23日(三)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 4月 -- 顺差1.34
(年度) -- 顺差2.1
进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.8
出口(亿新西兰元) -- 42.2
5月24日(四)
暂无重要数据
5月25日(五)
暂无重要数据
----------------------------------5月28日当周---------------------------------
5月27日(日)
2300 澳洲央行总裁在澳洲支付清算协会(Australian Payments Clearing Association)发表讲话
5月28日(一)
暂无重要数据
5月29日(二)
2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8% (完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债