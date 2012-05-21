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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 06:46 BJT

****澳新经济指标预测--5月22日-5月29日****

路透5月22日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月21日当周----------------------------------

5月22日(二)

暂无重要数据

5月23日(三)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 4月 -- 顺差1.34

(年度) -- 顺差2.1

进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.8

出口(亿新西兰元) -- 42.2

5月24日(四)

暂无重要数据

5月25日(五)

暂无重要数据

----------------------------------5月28日当周---------------------------------

5月27日(日)

2300 澳洲央行总裁在澳洲支付清算协会(Australian Payments Clearing Association)发表讲话

5月28日(一)

暂无重要数据

5月29日(二)

2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8% (完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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