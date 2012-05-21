全球外汇市场5月22日主要消息

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行为期两天的货币政策会议(第一日)
-- - 日本内阁府会议,财务大臣安住淳会后举行记者会
0800 - 经济合作暨发展组织(OECD)公布最新经济展望
0830 - 英国4月消费者物价指数(CPI)和零售物价指数(RPI)
0830 - 英国4月公共部门收支短差(PSNCR)和公共部门净借款(PSNB)
1015 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在香港北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲
1145 - 美国5月19日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席北亚风险和监管研究院小组讨论
1255 - 美国5月19日当周Redbook连锁店销售
1400 - 欧元区5月消费者信心指数
1400 - 美国4月成屋销售
1400 - 美国4月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数
1430 - 美国财政部助理部长Cyrus Amir-Mokri在一个会议上致开幕词
1600 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在维也纳证交所发表讲话
-- - 欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)代表访问葡萄牙,评估该国780亿欧元救援计划的进度.
2200 - 美国4月国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比
2350 - 日本4月贸易收支及进出口
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
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--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债