欧洲经济指标预测--5月22日-5月29日****

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
路透5月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月22日(二)
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -- 短差165.1
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 58.5 158.7
1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负19.80
5月23日(三)
0800 意大利消费者信心指数 5月 89.0 89.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 赤字59
(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字13
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 -- 流入128
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 0-9-0 0-9-0
0830 英国零售销售(较前月) 4月 -0.8% +1.8%
(较上年同期) +1.0% +3.3%
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差5
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负10 负8
5月24日(四)
0600 德国GDP平减指数(较前季) 第一季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.7%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差16.88
0645 法国企业景气指数 5月 95 95
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 47.0 46.9
服务业PMI 45.7 45.2
综合PMI -- 45.9
0728 德国制造业PMI 5月初值 47.0 46.2
服务业PMI 52.0 52.2
综合PMI -- 50.9
0758 欧元区制造业PMI 5月初值 46.0 45.9
服务业PMI 46.9 46.9
综合PMI 46.5 46.7
0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 109.4 109.9
现况指数 117.4 117.5
预期指数 102.0 102.7
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) 持平 持平
5月25日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.6 5.6
0645 法国消费者信心 5月 89 88
0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 404.4
0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.1%
0900 意大利薪资(较前月) 4月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日-6月1日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.9%
5月29日-31日
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.1% +0.8%
(较上年同期) -- +2.3%
5月29日(二)
-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -- +0.2%
-- (较上年同期) -- +2.1%
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.2%
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 -- 负6 (完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债