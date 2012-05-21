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货币新闻 | 2012年 5月 22日 星期二 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--5月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布4月成屋销售

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1700 - 财政部标售两年期公债

2030 - 石油协会(API)公布每周库存报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 杜明霞

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