《独家新闻》美国允许中国绕开华尔街,直接购买美国公债

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
* 中国央行2011年6月起开始直接竞标美国公债
* 美国财政部提高系统安全性,以阻止黑客攻击
路透纽约5月21日电---根据路透获悉的文件,中国现在可以绕开华尔街直接购买美国公债,这是美国财政部与外国政府首次建立这种直接联系.
这意味着中国人民银行可以使用与其他国家央行不同的方式,来购买美国公债.
包括日本央行在内的其他国家央行,则通过美国政府指派的一级交易商--华尔街大型银行来购买美国公债.由这些交易商代表它们参与美国公债的竞标.这些央行对美国公债的需求很大.
中国仍通过一级交易商购买部分美国公债,但从2011年6月起,不再非得使用这种方式购买.中国持有着1.17万亿(兆)美元美国公债.
路透获悉的文件显示,美国财政部已经允许中国人民银行直接利用计算机连接美国公债竞标系统,中国2011年6月底首次使用这种方式购买了两年期美国公债.
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债