《独家新闻》美国允许中国绕开华尔街,直接购买美国公债

* 中国央行2011年6月起开始直接竞标美国公债

* 美国财政部提高系统安全性,以阻止黑客攻击

路透纽约5月21日电---根据路透获悉的文件,中国现在可以绕开华尔街直接购买美国公债,这是美国财政部与外国政府首次建立这种直接联系.

这意味着中国人民银行可以使用与其他国家央行不同的方式,来购买美国公债.

包括日本央行在内的其他国家央行,则通过美国政府指派的一级交易商--华尔街大型银行来购买美国公债.由这些交易商代表它们参与美国公债的竞标.这些央行对美国公债的需求很大.

中国仍通过一级交易商购买部分美国公债,但从2011年6月起,不再非得使用这种方式购买.中国持有着1.17万亿(兆)美元美国公债.