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货币新闻 | 2012年 5月 22日 星期二 07:03 BJT

《独家新闻》美国允许中国绕开华尔街,直接购买美国公债

* 中国央行2011年6月起开始直接竞标美国公债

* 美国财政部提高系统安全性,以阻止黑客攻击

路透纽约5月21日电---根据路透获悉的文件,中国现在可以绕开华尔街直接购买美国公债,这是美国财政部与外国政府首次建立这种直接联系.

这意味着中国人民银行可以使用与其他国家央行不同的方式,来购买美国公债.

包括日本央行在内的其他国家央行,则通过美国政府指派的一级交易商--华尔街大型银行来购买美国公债.由这些交易商代表它们参与美国公债的竞标.这些央行对美国公债的需求很大.

中国仍通过一级交易商购买部分美国公债,但从2011年6月起,不再非得使用这种方式购买.中国持有着1.17万亿(兆)美元美国公债.

路透获悉的文件显示,美国财政部已经允许中国人民银行直接利用计算机连接美国公债竞标系统,中国2011年6月底首次使用这种方式购买了两年期美国公债.

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