《独家新闻》美国允许中国绕开华尔街,直接购买美国公债

中国目前可以不通过一级市场交易商直接参加公债标售,但如果想出售公债,仍需要通过市场.

这项改变未公开宣布,也未通知一级市场交易商.

"可以直接参与标购的投资者范围很广,但限于我们的基本政策要求,我们不对个别标购者置评,"财政部发言人Matt Anderson表示.

虽然美国不禁止外国政府实体直接标购公债,但财政部向中国提供的这项便利却也极不寻常.

财政部向中国出售公债已经成为一场充满政治意味的公共讨论的一部分,争论的焦点是中国既是美国最大的出口国,同时又是其最大债权国.

直接标购可以让华尔街尽可能少地知道中国下单信息,从而可以帮助中国以更优惠的价格购得美国公债.

由于一级市场交易商代理客户参与财政部标售时不得收费,因此中国不涉及因佣金问题而节省费用.

不过中国可以保守其标购习惯信息方面的价值.采用直接标购,中国可以避免华尔街由于知道其在某次标售中大规模下单,而抬高价格.