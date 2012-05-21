版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 07:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.74 +1.63 +3.07 2518845

搜狐 (SOHU.O) 44.29 +2.35 +5.60 1028794

网易 (NTES.O) 58.57 -0.27 -0.46 1292606

百度 (BIDU.O) 121.75 +6.38 +5.53 5305166

亚信科技 ASIA.O 11.22 +0.12 +1.08 299719

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.42 +0.14 +0.98 3926820

联电 (UMC.N) 2.27 -0.01 -0.44 834990

日月光 (ASX.N) 4.65 +0.01 +0.22 238799

矽品精密 (SPIL.O) 5.25 +0.09 +1.74 865815

和信超媒体 (GIGM.O) 1.12 +0.01 +0.90 70820

友达 (AUO.N) 4.10 +0.05 +1.23 302158

中华电信 (CHT.N) 30.59 +0.29 +0.96 75602

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.79 +0.81 +1.88 976195

香港

中国移动 (CHL.N) 52.77 +0.29 +0.55 216494

中国联通 (CHU.N) 15.21 +0.28 +1.88 369203

中国电信 (CHA.N) 46.57 -0.25 -0.53 30884

中芯国际 (SMI.N) 2.21 +0.08 +3.76 9781

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.55 -0.01 -0.28 1940

(完)

--整理 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐