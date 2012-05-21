〔金砖国家〕5月21日股汇市收盘纵览

路透5月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月21日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.75%,报913.39点.

中国股市:中国股市沪综指周一缩量小幅收升,大盘连续振荡下跌后存在反弹要求,但经济基本面忧虑及外围市场的不确定性,均加剧投资者观望情绪,令反弹力度亦显疲弱.分析人士预计,股指在半年线(目前位于2,338点)附近仍有反复整理的可能,短线可能继续调整.沪综指.SSEC收报2,348.300点,涨3.78点或0.16%.今日上海A股成交额减至699亿元人民币,上交易日为788亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市收盘下跌,连续第四个交易日下滑,交投低迷,汇丰控股(0005.HK)疲软拖累大盘.同时投资者等待全球领导人周末承诺将希腊留在欧元区的细节.恒生国企指数.HSCE小升0.1%.恒生指数.HSI收低0.2%,至18,922.3点.交易员称,阻力位料在18,985.4点,即技术图形中5月17和18日之间的跳空缺口下沿,若欧洲传来正面的消息,恒指或攻克该点位. [.HKCN]

中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收涨,结束之前连续三日跌势.投资者获利了结打压美元指数.DXY回调,带动人民币中间价高开;即期汇价随之小幅上涨,然购汇盘的浮现削减了部分涨幅. 境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水238点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3517元.[CNY/CN][ID:nSB1558578]

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印度股市:主要股指收升,连续第三日上涨.State Bank of India的获利强于预期,提振银行类股延续涨势.指标BSE指数.BSESN收升0.2%,报16,183.26点.[.BO][ID:nL4E8GL79B]

印度汇市:印度卢比兑美元跌破关键的心理水准55,触及纪录新低.交易商称,卢比可能进一步走软,除非印度央行采取行动或者加大干预力度.卢比/美元结算价报55.03/04,上周五收报54.42/44.[INR/] [ID:nL4E8GL8BP]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,318.290点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.65%至699.81点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.25%至31.1725;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.13%,报39.8000.

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巴西股市:拉丁美洲股市周一反弹,创出一个多月以来的最大单日涨幅.此前全球主要国家的领导人同意促进欧元区经济成长,且中国暗示支持扩张性措施以阻止经济放缓.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨3.81%至56,590.24点.[ID:nL1E8GLL3L]

巴西汇市:由于担心经济放缓,多数拉丁美洲货币下跌,巴西雷亚尔亦走低,尽管巴西央行上周为近七个月以来首次采取行动支撑雷亚尔.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌1.39%,报2.0456[ID:nL1E8GLGWA]

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南非股市:连续第三日下跌.Naspers (NPNJn.J)受挫,因其中国附属企业下跌,且Facebook (FB.O)上市首日表现平淡令人担忧互联网股票的估值.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.23%,报29,144.92点,创出逾五个月以来的最低收位.综合指数.JALSH跌0.19%至33,086.00点.[.J][ID:nL5E8GLCDY]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3自上周的五个月低点反弹.1629GMT时,兰特/美元报8.2675,较上周五收盘价上涨0.93%.[ZAR/][ID:nL5E8GLC7L](完)