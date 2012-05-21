〔金砖国家〕5月21日股汇市收盘纵览

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
路透5月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月21日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.75%,报913.39点.
中国股市:中国股市沪综指周一缩量小幅收升,大盘连续振荡下跌后存在反弹要求,但经济基本面忧虑及外围市场的不确定性,均加剧投资者观望情绪,令反弹力度亦显疲弱.分析人士预计,股指在半年线(目前位于2,338点)附近仍有反复整理的可能,短线可能继续调整.沪综指.SSEC收报2,348.300点,涨3.78点或0.16%.今日上海A股成交额减至699亿元人民币,上交易日为788亿元.[.SSCN]
香港股市:香港股市收盘下跌,连续第四个交易日下滑,交投低迷,汇丰控股(0005.HK)疲软拖累大盘.同时投资者等待全球领导人周末承诺将希腊留在欧元区的细节.恒生国企指数.HSCE小升0.1%.恒生指数.HSI收低0.2%,至18,922.3点.交易员称,阻力位料在18,985.4点,即技术图形中5月17和18日之间的跳空缺口下沿,若欧洲传来正面的消息,恒指或攻克该点位. [.HKCN]
中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收涨,结束之前连续三日跌势.投资者获利了结打压美元指数.DXY回调,带动人民币中间价高开;即期汇价随之小幅上涨,然购汇盘的浮现削减了部分涨幅. 境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水238点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3517元.[CNY/CN][ID:nSB1558578]
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印度股市:主要股指收升,连续第三日上涨.State Bank of India的获利强于预期,提振银行类股延续涨势.指标BSE指数.BSESN收升0.2%,报16,183.26点.[.BO][ID:nL4E8GL79B]
印度汇市:印度卢比兑美元跌破关键的心理水准55,触及纪录新低.交易商称,卢比可能进一步走软,除非印度央行采取行动或者加大干预力度.卢比/美元结算价报55.03/04,上周五收报54.42/44.[INR/] [ID:nL4E8GL8BP]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,318.290点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.65%至699.81点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.25%至31.1725;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.13%,报39.8000.
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巴西股市:拉丁美洲股市周一反弹,创出一个多月以来的最大单日涨幅.此前全球主要国家的领导人同意促进欧元区经济成长,且中国暗示支持扩张性措施以阻止经济放缓.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨3.81%至56,590.24点.[ID:nL1E8GLL3L]
巴西汇市:由于担心经济放缓,多数拉丁美洲货币下跌,巴西雷亚尔亦走低,尽管巴西央行上周为近七个月以来首次采取行动支撑雷亚尔.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌1.39%,报2.0456[ID:nL1E8GLGWA]
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南非股市:连续第三日下跌.Naspers (NPNJn.J)受挫,因其中国附属企业下跌,且Facebook (FB.O)上市首日表现平淡令人担忧互联网股票的估值.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.23%,报29,144.92点,创出逾五个月以来的最低收位.综合指数.JALSH跌0.19%至33,086.00点.[.J][ID:nL5E8GLCDY]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3自上周的五个月低点反弹.1629GMT时,兰特/美元报8.2675,较上周五收盘价上涨0.93%.[ZAR/][ID:nL5E8GLC7L](完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债