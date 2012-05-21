〔东京汇市〕风险货币回升,憧憬欧盟采取强力行动化解债务危机

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
2250GMT--风险资产在亚洲盘初回升,因市场期望欧洲将在周三举行的欧盟峰会上,采取更强有力的行动来化解欧债危机.
欧元、澳元和新西兰元守住隔夜海外时段的涨幅,欧元兑美元EUR=R报1.2812,远离上周触及的四个月低位.
鉴于市场已大举做空欧元,投资者对希腊有望避免无序退出欧元区的任何迹象都极为敏感,至少在短期内是如此.
技术图表预示,欧元兑美元将走高,若升越周一高点1.2825,则上看至1.2888,此为5月跌势的38.2%回档位.初步支撑位料在周一纽约时段低点1.2725.
新西兰元涨幅居前,兑美元和日圆在周一已劲扬超过1%.
澳元也上涨.澳元兑美元AUD=最新报0.9907.上周曾挫跌至约六个月低点0.9794,受希腊退出欧元区的忧虑拖累.
美元指数.DXY跌0.4%,至81.95,从上周触及的四个月高位滑落,而美元兑日圆JPY=EBS回升至79.280,上周五跌至79.002,为2月17日以来最低水平.日本央行周二开始为期两天的会议.市场预料该央行暂不出台扩大资产购买举措,以留出政策空间因应欧债危机恶化.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债