〔东京汇市〕风险货币回升,憧憬欧盟采取强力行动化解债务危机

2250GMT--风险资产在亚洲盘初回升,因市场期望欧洲将在周三举行的欧盟峰会上,采取更强有力的行动来化解欧债危机.

欧元、澳元和新西兰元守住隔夜海外时段的涨幅,欧元兑美元EUR=R报1.2812,远离上周触及的四个月低位.

鉴于市场已大举做空欧元,投资者对希腊有望避免无序退出欧元区的任何迹象都极为敏感,至少在短期内是如此.

技术图表预示,欧元兑美元将走高,若升越周一高点1.2825,则上看至1.2888,此为5月跌势的38.2%回档位.初步支撑位料在周一纽约时段低点1.2725.

新西兰元涨幅居前,兑美元和日圆在周一已劲扬超过1%.

澳元也上涨.澳元兑美元AUD=最新报0.9907.上周曾挫跌至约六个月低点0.9794,受希腊退出欧元区的忧虑拖累.

美元指数.DXY跌0.4%,至81.95,从上周触及的四个月高位滑落,而美元兑日圆JPY=EBS回升至79.280,上周五跌至79.002,为2月17日以来最低水平.日本央行周二开始为期两天的会议.市场预料该央行暂不出台扩大资产购买举措,以留出政策空间因应欧债危机恶化.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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