美国与加拿大经济指标预测--5月22日-5月29日****

南非汇市：兰特上涨，因美元涨势暂竭
路透约翰内斯堡3月3日 - 南非兰特周五上涨，把握美元下滑的机会扳回部份上日录得的跌幅。美国本月升息的可能性日益增强，令兰特面临越来越大的压力，导致兰特昨日下跌。
路透5月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- +3.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 460 448
1400 美国成屋销售变动率 4月 +3.1% -2.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比
4月 -- 1.13
5月23日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 -- 775.6
再融资指数 -- 4219.1
1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 33.5 32.8
5月24日(四)
0400 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 71.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.5% -4.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.9% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.4% -1.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 5月12日当周 325 326.5
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 -- 正3
5月25日(五)
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8
现况指数 87.1 87.3
预期指数 71.5 71.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5
----------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
市场和政府适逢假期休市,无重要经济数据公布.
5月29日(二)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.9% -3.5%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4 (完)
--编译 艾茂林;审校 李爽
路透约翰内斯堡3月3日 - 南非兰特周五上涨，把握美元下滑的机会扳回部份上日录得的跌幅。美国本月升息的可能性日益增强，令兰特面临越来越大的压力，导致兰特昨日下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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