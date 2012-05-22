也门发生自杀式袭击 基地组织称将发动更多袭击

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路透萨纳5月21日电（记者 Mohammed Ghobari/Tom Finn）---也门首都周一发生自杀式爆炸袭击，造成逾90名士兵死亡，一个基地组织的分支机构威胁称，如果美国支持的打击也门武装分子的行动不停止，他们还会发起更多的袭击。

爆炸袭击凸显也门面临的危险局面。该国正在打击盘踞在南部的伊斯兰武装分子，这些武装分子对亚丁湾和红海的运输航线构成威胁。

爆炸发生在萨纳Sabaeen广场，距离总统府很近，当时军方正在此处进行阅兵彩排，尸体残骸遍地可见。

“我们刚结束检阅，在向首长致敬时发生了巨大的爆炸。情景很可怕，许多士兵遇难，还有人的胳膊和腿被炸断，”士兵Amr Habib说。

一位调查人员称，初步调查显示，爆炸袭击者是一位躲过安全检查的士兵，而非伪装成士兵的男子。

一位自称Amin al-Alghabati上校的男子称：“发动自杀式炸弹袭击的人身穿军装，他将炸药藏在衣服下面。”

也门国防部称，爆炸造成至少90名士兵死亡，222人受伤。基地组织分支机构称，他们的目标原本是国防部长和军队司令官们。

该基地组织还宣称对此次自杀式袭击负责，指出这是他们对安全部队在阿比扬（Abyan）所犯“罪行”作出的回应。

“我们将进行报复，上帝保佑，战火将会烧遍所有地方，”他们称。（完）